Finisce fuori strada, arriva l'elisoccorso

Sinistro nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 17 ottobre 2022) a Borgo San Giacomo.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 in codice rosso in via Cremona 152.

Dove è accaduto l'incidente

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Ad essere coinvolta una donna la quale, per cause ancora da chiarire, è finita con la sua auto fuori strada andando a sbattere contro un albero. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e ad alzarsi in volo da Brescia anche l'eliosoccorso che l'ha trasportata a in codice rosso Cremona.