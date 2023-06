Donna annegata a Collebato, tra le ipotesi quella del malore

Donna annegata a Collebeato, tra le ipotesi quella del malore.

I fatti risalgono al 15 giugno scorso. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme era scattato poco dopo le 17.30 in codice rosso in via dei Partigiani..La vittima è Michela Marelli, 46 anni, impiegata. Si trovava nella sua abitazione dove svolge smart working quando, per cause, come detto, ancora da capire, è scivolata accidentalmente nella piscina e non è più riuscita a riemergere. A trovare il corpo il marito e la figlia adolescente.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire immediatamente sul posto un'ambulanza e un'automedica, inutili i tentativi di rianimazione, per la donna non c'è stato nulla da fare. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Gardone Valtrompia.

L'ipotesi che si sta facendo strada

Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia per capire cosa vi sia stato alla base della caduta in piscina e del conseguente annegamento della donna. La donna sarebbe morta per annegamenti e l'ipotesi che sembra farsi strada in base agli esami autoptici effettuati è quella del malore. Una volta terminati tutti gli accertamenti del caso la procura dovrebbe restituire il corpo alla famiglia dando il nulla osta per la celebrazione dei funerali.