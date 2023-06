Tragico annegamento in piscina a Collebeato: la vittima.

Un tragico annegamento si è verificato ieri (giovedì 15 giugno 2023) a Collebeato.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 17.30 in codice rosso in via dei Partigiani. Ancora non è chiaro cosa possa esserci stato alla base del tragico incidente, forse un malore ma è ancora tutto da capire.La vittima è Michela Marelli, 46 anni, impiegata. Si trovava nella sua abitazione dove svolge smart working quando, per cause, come detto, ancora da capire, è scivolata accidentalmente nella piscina e non è più riuscita a riemergere. A trovare il corpo il marito e la figlia adolescente.

L'arrivo dei soccorsi

Una donna di 46 anni sarebbe scivolata in una piscina di una casa privata e sarebbe morta annegata. Ad intervenire immediatamente sul posto un'ambulanza e un'automedica, inutili i tentativi di rianimazione, per la donna non c'è stato nulla da fare. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Gardone Valtrompia.