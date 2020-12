Un dono in ricordo del piccolo Nicolas Rubagotti, che non c’è più, ma anche la volontà di ringraziare medici, infermieri e tutto il personale per il duro lavoro che svolgono quotidianamente (e notevolmente aumentato con il Covid). Il gruppo Nel ricordo di Nicolas ha consegnato 10 panettoni all’Asst Franciacorta.

Donati all’Asst Franciacorta i panettoni in ricordo di Nicolas

Sono stati recapitati all’Asst Franciacorta 10 panettoni solidali. Il gruppo Nel ricordo di Nicolas, anche quest’anno, ha voluto addolcire le feste di tutto il personale sanitario con un prelibatissimo (e solidale) dono. E’ stato questo un modo per ringraziarli per quanto fanno quotidianamente, un lavoro che quest’anno è aumentato in maniera esponenziale per l’emergenza Covid, e allo stesso tempo ricordare il piccolo clarense che non c’è più.

Nel ricordo di Nicolas

Tutte le iniziative in nome di Nicolas Rubagotti, scomparso a 6 anni a causa di una malattia rara, sono volte a finanziare il progetto della Casa sollievo di Vidas. E proprio da Milano, negli scorsi giorni, era arrivato un video di ringraziamento.