Don Gianluca a pranzo in piazza in barba a digiuno e virus: multato

A pranzo in piazza insieme ad alcuni lavoratori intenti a sistemare la chiesa parrocchiale. In barba alle restrizioni imposte per fronteggiare il Coronavirus e persino a quelle dettate dal suo “capo”, vale a dire Papa Francesco. Perché il protagonista di questa vicenda è don Gianluca Loda. Giovedì il parroco della frazione di Castelletto di Leno ha pranzato in piazza davanti alla parrocchiale in barba ai divieti di assembramento.

Proprio ieri, giovedì, giorno per il quale il pontefice aveva invocato il digiuno e la preghiera comunitaria per sentirsi vicini in questa epidemia. Un momento di riflessione per tutti, che doveva servire anche a ricordare le vittime di questi mesi, a cui non si è potuto in molti casi dare l’ultimo saluto.

Protesta messa in piazza

Ma don Loda che aveva già espresso il suo disappunto sulla gestione dell’emergenza, ha «messo in piazza» la sua disapprovazione: giovedì ha imbandito una tavola e pranzato insieme ad alcuni lavoratori che erano nella parrocchiale per alcune opere di restauro. Scenetta che ha fatto subito il giro del paese e del web immortalata in una fotografia inequivocabile e che è stata notata anche da una pattuglia della Polizia locale che si trovava a passare per la frazione. Gli agenti, increduli, davanti all’evidenza non hanno potuto che fare il loro dovere: sanzionare il parroco e gli altri commensali per aver violato le norme che vietano l’assembramento.

Multa da 400 euro a testa

Ai cinque è stata dunque notificata una sanzione di 400 euro a testa. Una scena che ha destato parecchio scalpore in paese, anche se i soiani conoscono bene il carattere e il temperamento del parroco.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE