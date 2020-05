La multa presa a pranzo? Salata per i palati dei suoi collaboratori, così la sera si è seduto da solo a quel tavolo

Castelletto di Leno: don in piazza anche per la cena

Dopo la sanzione per aver violato le restrizioni per il Covid-19, ieri all’ora di pranzo, don Gianluca si è seduto in piazza anche per la cena ma senza essere attorniato dai suoi “apostoli”.

Non ci sarebbe stato nulla di male a organizzare un momento di convivialità e condivisione con i propri fedeli e i propri volontari, come un pranzo in piazza, ma non ai tempi del Covid-19.

Dimenticanza o semplicemente mancata diligenza? Indifferentemente da quale sia la risposta don Gianluca Loda, parroco della frazione di Castelletto di Leno, ha pranzato in piazza davanti alla parrocchiale in barba ai divieti di assembramento ed è stato multato. La sera è tornato a sedersi a quella tavola da solo.

