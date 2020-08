Don Angelo Scotti lascia Bassano bresciano: “Non dubitate mai della fede”

Don Angelo Scotti lascia Bassano bresciano dopo 27 anni trascorsi nella comunità come parroco. “Non dubitate mai della fede”: così si è rivolto ai fedeli questa mattina, in occasione della Messa di arrivederci.

Don Angelo Scotti lascia Bassano bresciano

Gli occhi un po’ tristi, la voce rotta dalla commozione. Perché salutarsi dopo 27 anni trascorsi a guidare la parrocchia e la comunità religiosa, anni costellati da ricordi, legami, amicizie, salutarsi non è semplice. Ne per don Angelo Scotti ne per i cittadini che stamattina si sono riuniti in chiesa, seppur distanti, per salutare il sacerdote.

Per l’ex parroco di Bassano bresciano è stata l’ultima Messa, celebrata a fianco di don Lucio Sala e don Alessadro Tuccinardi, parroci di Verolanuova e Manerbio, che negli anni hanno avuto modo di collaborare con don Scotti. Durante la celebrazione ha ripercorso la sua vita e tutti quelle persone e momenti che lo hanno spinto ad abbracciare la fede, a migliorasi come persona e come uomo di Dio. Racconti pieno di emozione, come l’ultimo invito rivolto ai bassanesi: quello di non dubitare mai della fede, di cercare oltre la superficie e di continuare a cercare Dio nel profondo.

Una folla distanziata

In tanti si sono presentati in chiesa per salutare e ringraziare don Angelo Scotti, che alla fine della celebrazione ha anche ricevuto un dono simbolico. Dal sindaco Michele Sbaraini ai membri della Giunta, dalle autorità militari tra cui il comandante della Compagnia dei Carabineri di Verolanuova, il maggiore Tedros Christian Comitti Berè ai rappresentanti delle associazioni del territorio, dai volontari dell’oratorio ai cittadini che hanno sempre visto nel religioso la loro guida. Il tutto nel rispetto delle normative anti Covid e della sicurezza, di cui si sono occupati i volontari dell’Anc e di Bassano.

Arriva il nuovo parroco

L’attesa ora è per settembre, quando da Mairano per prendere le redini della parrocchia di Bassano bresciano arriverà don Piero Pochetti.