Docente di Bagnolo uccisa: condannato a 25 anni il marito

Docente di Bagnolo Mella uccisa: condannato a 25 anni il marito.

Condanna

Ertan Ersoy, il marito di Antonella Castelvedere, la professoressa originaria di Bagnolo Mella che viveva nell'Essex (Regno Unito), è stato condannato a 25 anni di carcere per il suo omicidio. Il verdetto è giunto dopo sole tre settimane dal processo. L'uomo avrebbe agito per gelosia e l'avrebbe uccisa perché aveva il sospetto che lei lo tradisse.

Delitto

La donna, 52 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento il primo giugno del 2022. Si era trasferita in Inghilterra a 25 anni ed era docente all'Università del Suffolk per il master in inglese e scrittura creativa. Era mamma di una bambina di 6 anni.