Bagnolo Mella si è fermato per l'ultimo saluto ad Antonella Castelvedere

Il paese si è fermato per l'ultimo saluto ad Antonella Castelvedere.

L'addio di Bagnolo Mella ad Antonella

Tutta Bagnolo Mella si è fermato per dare l'ultimo saluto ad Antonella Castelvedere, professoressa di 52 anni uccisa dal marito in Inghilterra, dove si era trasferita 25 anni. Nei giorni scorsi le ceneri sono arrivate in Italia e oggi Bagnolo Mella ha potuto dare l'ultimo saluto alla giovane mamma.

Nonostante il giorno e l'orario lavorativo, il paese si è fermato per stringersi attorno alla famiglia della povera Antonella. “Stiamo vivendo insieme questo momento di dolore – le parole del parroco don Faustino Pari durante l'omelia – In queste situazioni sono forti lo strazio, la costernazione e forse anche la rabbia. La nostra preghiera diventi l'accompagnamento per Antonella verso l'incontro con Gesù. Oggi chiediamo al Signore di aumentare in noi la fede”. Presente ai funerali anche l'Amministrazione comunale con il sindaco Pietro Sturla in testa. “Un episodio tanto triste ha scosso in modo profondo e sincero tutta la nostra comunità. Una giovane partita dalla nostra cittadina per cercare di costruire un percorso di vita importante ha finito per trovare l'epilogo più doloroso. Sono tante le persone che si stringono intorno alla famiglia Castelvedere ed è per questo che la nostra Amministrazione ha proposto di far coincidere le esequie con un momento di lutto per tutta Bagnolo. Chi l'ha potuta conoscere ha avuto così l'occasione per ricordarla meglio, mentre chi non ha avuto modo di incontrarla ha potuto dedicare un pensiero a lei e ai suoi cari che sono nel dolore”.