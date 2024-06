Divampano le fiamme all'Orceana Park a Orzinuovi.

All'Orceana Park divampano le fiamme

L'allarme è scattato poco prima delle 18.30 in via Lombardia 35. Dalle prime informazioni pare che a prendere fuoco sia stato del materiale al piano terra. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco di Orzinuovi raggiunti poi da quelli di Chiari e di Brescia. In breve, non più di un'ora, l'allarme è rientrato e la situazione è tornata alla normalità.

Allertata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto anche la Croce Verde di Orzinuovi allertata per sicurezza, come infatti è stato riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). La buona notizia è che non risultano feriti. Presente sul posto anche la neo eletta sindaca Laura Magli.