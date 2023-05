E' stato trovato il corpo dell'escursionista Antonio Fratus, il 57enne di Palazzolo sull'Oglio disperso da domenica sulla Corna Trentapassi. Le ricerche, cominciate ieri sera dopo la segnalazione della famiglia che aveva denunciato la scomparsa, hanno avuto esito nel tardo pomeriggio.

Disperso sulla Corna Trentapassi: trovato il corpo dell'escursionista

Stando alle prime informazioni il corpo senza vita è stato ritrovato ai piedi di un costone sul versante del monte che affaccia su Marone. Antonio Fratus era partito domenica mattina alla volta della Corna Trentapassi partendo da Toline, dove è stata ritrovata la sua auto, ma non aveva più dato sue notizie alla sorella, che ha avvisato i carabinieri. Per gli inquirenti si è trattato di un tragico incidente: sembra che il 57enne nel tornare al mezzo sia scivolato precipitando per diversi metri, un volo fatale che non gli ha lasciato scampo. Non era la prima volta che Fratus afforntava quel percorso, probabilmente a tradirlo è stato il maltempo dal momento che l'ultimo contatto con il cellulare dell'uomo risale al primo pomeriggio: proprio quando il temporale ha investito i monti dell'alto Sebino e un fulmine ha colpito l'escursionista manerbiese Evelina Tomasoni, poi deceduta il giorno successivo a Bergamo.

Sono in corso le operazioni di recupero della salma, che verrà portata a Valle dall'elicottero. Nessuna autopsia, il magistrato ha già disposto il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari.