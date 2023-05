Disperso sulla Corna Trentapassi: ricerche in corso per Antonio Fratus

Era partito alla volta della Corna Trentapassi domenica mattina, per una escursione, ma non è più rientrato: sono in corso le ricerche di Antonio Fratus, classe 1966, di Palazzolo sull'Oglio.

Disperso sulla Corna Trentapassi

Le ricerche si sono concentrate nell’Alto Lago d’Iseo, dopo il mancato rientro del 57enne Antonio Fratus. Il palazzolese, pensionato, era partito da Toline domenica mattina per salire sulla Corna Trentapassi. L'ultimo contatto lo ha avuto con la sorella, alle 10 di domenica, quando l'aveva chiamata avvisandola dell'escursione. Poi più nulla. La famiglia ieri sera ha quindi sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno attivato la macchina delle ricerche.

Ricerche in corso

Le squadre del Cnsas Lombardo, V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno, competente per territorio, stanno battendo l’area da ieri sera (lunedì 29 maggio 2023). Sono impegnate anche le unità cinofile da ricerca in superficie (UCRS) del Cnsas. Sul posto stanno operando anche l’elisoccorso di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sorvolato la zona e portato in quota le squadre, e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.

E' il secondo intervento sulle montagne che circondano il lago d'Iseo dei soccorritori che domenica sono intervenuti anche per la 53enne, Evelina Tomasoni, la manerbiese colpita da un fulmine sul Monte Guglielmo. La donna, purtroppo, è deceduta ieri all'ospedale di Berhgamo dove era stata ricoverata.