Disegnano una svastica sotto la lapide dei partigiani, la denuncia dell'Anpi di Coccaglio

Qualcuno ha glissato, derubricando il gesto alla bravata di qualche ragazzino ignorante, che manco ha saputo disegnare una svastica correttamente. Altri invece quel simbolo di odio e genocidio che nella notte tra lunedì e martedì è comparso in via Martiri della Libertà proprio sotto la lapide dedicata ai partigiani, lo hanno denunciato con forza, decisi a non far cadere nel nulla questo «atto di vandalismo nazifascista».

Disegnano una svastica sotto la lapide dei partigiani

A parlare sono la sezione Anpi di Coccaglio, coordinata dal presidente Pierino Massetti, e le Fiamme Verdi di Pontoglio, che nell’esprimere la loro ferma condanna, hanno espresso anche la necessità di tenere viva e vigili l’attenzione sull’accaduto. Uno sfregio prontamente cancellato; una vile offesa contro i 13 Alpini della Brigata Tarzan di Pontoglio e i due giovani patrioti di Coccaglio che il 26 aprile del 1945 furono uccisi dai nazisti.

«Decideremo una data per commemorare degnamente i nostri Martiri, nel frattempo invitiamo le comunità a difendere i valori dell’antifascismo, valori alla base della nostra Costituzione democratica nata dal sacrificio di partigiani, di uomini e donne che si sono battuti per la libertà», ha commentato Massetti, che dopo aver allertato anche l’Amministrazione ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e avvisato anche la digos, affinché si faccia luce sull’episodio e vengano rintracciati i colpevoli.