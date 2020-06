La sede dell’Anc di Manerbio imbrattata da una svastica. Un gesto ignobile su cui non si passerà sopra: dai volontari è partita una denuncia contro ignoti.

Fossero stati vetri rotti, scritte sulle porte o sporcizia sarebbe stato bollato come un «semplice» segno di inciviltà, la bravata di qualche ragazzetto irrispettoso con tanto tempo libero e poco da fare. Ma davanti alla sede dell’Anc non sono comparse scritte, non è stato rotto nulla: davanti alla sede dell’Anc, uno dei polmoni del volontariato manerbiese, è comparsa una svastica. Un gesto gravissimo, che denota ignoranza e poco rispetto nei confronti della storia e di chi ogni giorno si spende per la propriò città.

