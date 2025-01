Detenzione di droga e permesso di soggiorno irregolare: scattano la manette a Leno.

A Leno, in manette

Ieri (mercoledì 22 gennaio 2025) una pattuglia della Polizia Locale di Leno, nel corso di un posto di controllo, ha fermato un veicolo che, da tempo, era sotto il controllo del Comando tramite varchi di lettura targhe in quanto usato da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Detenzione di droga

Ad insospettire gli agenti, al momento del controllo, l'atteggiamento evasivo e poco collaborativo del conducente di nazionalità magrebina. Lo stesso ha esibito una patente di guida falsa che ha insospettito gli agenti. Questi hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo che ha portato al ritrovato di alcuni grammi di cocaina. In seguito una seconda pattuglia ha effettuato una perquisizione al domicilio del conducente in un comune vicino a Leno. Qui erano presenti altri due soggetti marocchini irregolari sul territorio, all'interno dell'abitazione sono state poi rinvenute altre piccole dosi di hashish e altro denaro contante.

É quindi scattato il sequestro della sostanza stupefacente, del documento falso e il deferimento all'autorità giudiziaria del conducente (denuncia piede libero) per detenzione e spaccio di stupefacente e dei due soggetti presenti nell'abitazione per soggiorno irregolare sul territorio italiano. L'attività degli Agenti si é conclusa alle ore 21 con la trasmissione degli atti in Procura per la convalida.