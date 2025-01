Chiari, smantellato il dormitorio abusivo in viale Mazzini

Era il dormitorio abusivo per svariati senzatetto del circondario di Chiari, e ora è stato smantellato da un'operazione congiunta di Polizia locale e Carabinieri. Parliamo di uno stabile abbandonato, da tempo in attesa di ristrutturazione, che si trova in viale Mazzini. All'interno vivevano almeno cinque persone, in condizioni igieniche disperate, tra spazzatura, materassi buttati a terra e centinaia di bottiglie e lattine di birra.

Blitz di carabinieri e Polizia locale a Chiari

Il blitz è scattato martedì mattina, dopo svariate segnalazioni di cittadini che notavano vari soggetti entrare nello stabile abbandonato in tarda serata, per uscire poi di primo mattino. Trascorrevano la notte su giacigli improvvisati, per ripararsi alla bell'e meglio dal freddo di gennaio. Quando vigili e carabinieri nei locali occupati hanno trovato cinque cittadini extracomunitari, che sono quindi stati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito e per essere identificati. Quattro di loro sono stati messi a disposizione della Questura di Brescia, mentre una è stata portata al CPR-Centro di Permanenza per Rimpatri di Milano, in attesa di espulsione dal Paese.

Zotti: "Grazie ai cittadini che segnalano"