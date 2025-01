In retromarcia urta un lampione: traffico in tilt a Rovato

Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale in corso Bonomelli. E' stato un brusco risveglio quello di stamattina (22 gennaio) per la città di Rovato: e tutto per un lampione pericolante!

In retromarcia urta un lampione

La chiamata è scattata intorno alle 7.15 di mercoledì mattina: un camion per la raccolta dei rifiuti, in retromarcia, ha urtato un lampione. E' successo in pieno centro, in corso Bonomelli, e il palo, pericolante in corrispondenza delle strisce pedonali, rappresentava un rischio per la popolazione. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Rovato e la Polizia Locale. Per valutare la situazione è sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio; rapido anche l'intervento degli operai del Comune.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Traffico in tilt

Un intervento rapido e efficace, che ha permesso in breve tempo la messa in sicurezza. Il lampione, ovviamente, dovrà essere sostituito. Unico spiacevole effetto collaterale è stato l'impatto sul traffico, già intenso di primo mattino lungo corso Bonomelli. La presenza dei mezzi di soccorso ha infatti avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità, provocando code e rallentamenti.