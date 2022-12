Deteneva armi illegalmente, finisce in carcere

Deteneva armi illegalmente, nei guai un 30enne.

Al via le perquisizioni

Nella mattinata di ieri (giovedì 15 dicembre 2022), i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, nell’ambito di procedimento penale instaurato a seguito di una lite tra cittadini stranieri a fine estate nella bassa bresciana, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione delegata della Procura della Repubblica di Brescia.

Quattro obiettivi nel mirino

L’attività dei Carabinieri, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Verolanuova, con il supporto dei Reparti della Compagnia Carabinieri, si è concentrata su quattro obiettivi, due nel territorio della bassa bresciana, uno in provincia di Mantova e uno a Brescia.

Deteneva armi illegalmente, arrestato in flagranza di reato

Nel corso delle operazioni, i militari di Verolanuova hanno arrestato in flagranza di reato un 30 enne indiano, già noto, domiciliato nel capoluogo, per illegale detenzione di armi comuni da sparo. L’uomo, che all’atto della perquisizione aveva denotato agitazione, aveva infatti nascosto all’interno del proprio domicilio una pistola calibro 9 para, con 14 munizioni calibro 9 para e 2 munizioni calibro 9x21. Nell’abitazione in uso all’arrestato, oltre all’arma ed al munizionamento, sono state inoltre rinvenute e sequestrate anche una pistola scacciacani, una pistola tipo “softair” ed un giubbetto antiproiettile.

In Tribunale a Brescia

La prima pistola e il munizionamento sono stati rinvenuti occultati nel bagno dell’abitazione, all’interno della cassetta di scarico del wc. L’arrestato è stato condotto questa mattina (venerdì 16 dicembre 2022) presso il Tribunale di Brescia dove, all’esito dell’udienza di convalida, è stata applicata dal Giudice la misura della custodia cautelare in carcere.