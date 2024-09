Dengue: un altro caso sospetto a Paitone.

A Paitone un altro caso sospetto di Dengue

Non è stato ancora confermato, si attendono gli esiti delle analisi di un paziente (per motivi di privacy non è stato rivelato il genere) il quale potrebbe essere stato contagiato probabilmente nel ritorno da un viaggio all'estero. La notizia del presunto nuovo caso è arrivata domenica 15 settembre 2024 da parte di Ats. É stato quindi attivato il protocollo, sulla base del Piano nazionale di sorveglianza alle arbovirosi, per i virus Chikunguya, Zika e Dengue, con disinfestazione in un raggio di 200 metri dall'abitazione del probabile contagio, in Via Enzo Ferrari.

La disinfestazione

Ieri (lunedì 16 settembre 2024) è stato eseguito l'intervento di disinfestazione che è stato portato a termine questa mattina (martedì 17 settembre 2024). Nel caso in cui fosse confermato si tratterebbe del 13esimo caso bresciano da inizio anno.