Decine di sacchi di immondizia abbandonati per strada

Decine di sacchi abbandonati.

Questa mattina la scoperta

Questo è il "bottino" scovato dagli agenti della Polizia locale di Manerbio nella mattinata di oggi, (mercoledì 13 novembre 2024). Rifiuti casalinghi ma anche sacchi di vestiti e chi più ne ha più ne metta. A scovare l'autore del gesto sono stati gli agenti di Manerbio guidati dal comandante Massimo Pini che hanno anche trovato tracce inequivocabili dell'autore dell'ingente abbandono di rifiuti.

Abbandonati decine di sacchi di immondizia

Il responsabile, in barba alle regole, ha usato la strada come una discarica, probabilmente utilizzando per il trasporto della "monnezza", vista la quantità, un camioncino. La Polizia Locale procederà a denunciare l'autore per i fatti divenuti con le modifiche del Testo Unico dell'ambiente di rilevanza penale. L'intera area è già stata ripulita dagli addetti ai lavori del Comune di Manerbio.