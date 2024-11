Ultime ore per visitare l'esposizione dell'iconico Giorgio Gandolfi al Mo.Ca, promossa dal Rotary Manerbio, ma c'è ancora tempo per fare la differenza

Quando la mostra sull'Nba è il cesto perfetto

Gli occhi si sgranano, brillano lucidi dalla commozione. Il respiro si trattiene come quando parte l’azione per arrivare a canestro. La suspence, il fascino, la sana tensione. Emozioni su emozioni. Adrenalina alle stelle. Ecco che si prova a guardare una partita di basket, ecco che si prova a osservare le opere immortalate dall’iconico giornalista professionista Giorgio Gandolfi, in numerose partite di basket dell’Nba negli anni Ottanta in America, che ha saputo rendere onore alle storiche imprese di cinque grandi leggende e le ha messe a disposizione del pubblico in una mostra che sa rapire, sa coinvolgere, sa tenere i visitatori in adorazione.

Lo scandire l’azione in attesa di vedere cosa succederà mentre Julius Erving «doctor J», Larry Bird, Erving «Magic» Johnson, Michael Jordan, Kareem A. Jabbar, mirano ad arrivare al cesto.

Se tutto questo è giunto a noi al Mo.Ca di Brescia, ed è ancora fruibile sino ad oggi (6 novembre dalle 14:30 alle 19), è grazie all’impegno del Rotary Manerbio e dello stesso Gandolfi, con una collaborazione che "sa di buono" perché si è cercato e si sta cercando di costruire un percorso per la realizzazione di azioni e di eventi dedicati alla inclusione. Eventi pensati per essere da supporto alla creazione di un team di BaskIn e per dare continuità a un progetto di teatro inclusivo che il Club Rotary sta portando avanti da qualche anno.

Dalla presentazione di una nuova disciplina sportiva, appunto il Basket Inclusivo, è nata l’idea di organizzare un evento che fosse di supporto sia alla promozione dello stesso che al finanziamento o sponsorizzazione di eventi (sia sportivi che di altra natura) per sensibilizzare nel modo più ampio le persone su quelli che sono i valori fondamentali del Rotary: amicizia, integrità, diversità, service e leadership.

La mostra e l'asta benefica

Il lavoro dietro le quinte è stato immenso. Come il preparare il materiale (composto da 60 fotografie esclusive, in formato 30x40, su supporto indeformabile e con la didascalia tecnica per identificare i momenti che sono immortalati dall’immagine). Le fotografie ritraggono momenti salienti della carriera dei 5 migliori giocatori di ogni tempo: Julius Erving «doctor J», Larry Bird, Erving «Magic» Johnson, Michael Jordan, Kareem A. Jabbar, tutte scattate in momenti eclatanti e significativi per il basket moderno, rigorosamente dall'autografate dall’autore.

Non meno immenso è stato il lavoro per organizzazione di un’asta on line. Sì perché queste opere che sanno far «rimbalzare» il cuore nel petto, potranno essere portate negli ambienti famigliari, aggiudicandosele definitivamente. Potranno essere osservate mentre in sottofondo, nella mente di ciascun appassionato o semplicemente nella mente di qualche benefattore, riecheggiano i suoni delle scarpette che strisciano sul parquet del campo, o a riecheggiare saranno le voci dei tifosi che intonano gli inni sovrastate da quelle dei cronisti che descriveranno l’azione. Ogniqualvolta, chi si aggiudicherà l’immagine o le immagini prescelte, vorrà. Che privilegio assoluto.

Non rimane dunque che farsi e fare del bene, partecipando all’incanto e sostenere le attività sia di promozione del BaskIn che di finanziamento o sponsorizzazione di una serie di eventi sportivi che di altra natura per avvicinare le persone a questa nuova disciplina inclusiva che Rotary Club Manerbio con Fobap e Anffas Brescia Onlus, stanno mettendo in campo da tempo con un parternariato, fondato sulla comune passione per l’inclusione.

La prima tappa nella mostra nel bresciano al Mo.Ca della mostra fotografica "Nba anni Ottanta: le cinque leggende" si conclude stasera alle 19, in attesa di altre occasioni per tornare ad emozionare; per l’asta invece c’è ancora tempo, basta digitare https://www.catawiki.com/a/1076699 e perché no… che possa essere questo il cesto perfetto, anche per il Natale alle porte!