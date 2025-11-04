Daniela Bratelli: il giorno dell’ultimo saluto a Pompiano.

A Pompiano l’ultimo saluto a Daniela Bratelli

Pompiano si stringe nel dolore dell’abbraccio a Daniela Bratelli. Una folla composta e commossa ha gremito il piazzale della chiesa parrocchiale pompianese dove in tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto oggi, martedì 4 novembre 2025, alla giovane madre vittima del fatale incidente dello scorso venerdì 31 ottobre 2025.

Si stava recando in montagna dalla famiglia

La donna, di soli 45 anni, ha perso la vita nell’ incidente frontale che si è verificato nella galleria di Pianzole, all’altezza di Sulzano. Daniela Bratelli era stata consigliera comunale nella sua Pompiano che ora la sta ricordando con dolore.

La giovane mamma si stava recando in montagna per trascorrere il fine settimana insieme alla famiglia.

Il vuoto in coloro che l’hanno conosciuta

Daniela Bratelli era molto conosciuta in paese dove viveva con la famiglia, il marito e due figli. Impiegata in banca dal 2021 al 2024 aveva rivestito la carica di assessore ai Servizi sociali durante il primo mandato del sindaco Carlo Comincini, attenta e preparata si era distinta per la sua competenza e capacità di entrare in sintonia con le persone con delicatezza e discrezione. Molto presente nell’oratorio cittadino che frequentava attivamente.