I cittadini di Palazzolo hanno votato i progetti vincitori Per i singoli spicca la riqualificazione di piazzale Dante di Marco Cagnan; per i gruppi l’aula en plain air della scuola media King.

Dall’arena alle lezioni all’aperto: ecco il futuro della città

La riqualificazione di piazzale Dante Alighieri e la classe «en plein air» sognata dagli studenti della King: sono i progetti vincitori della terza edizione del Bilancio Partecipativo, che nel week end ha chiamato «ai seggi» i palazzolesi dai 13 anni in su per decidere, insieme, il nuovo volto della città: 431 i voti, due le idee (una per la categoria singoli, l’altra proposta dai gruppi/associazioni) che verranno realizzate con i 100mila euro stanziati dall’Amministrazione.

La riqualificazione di Piazzale Dante

Ideato da Marco Cagnan, il progetto di riqualificazione di piazzale Dante Alighieri affonda su due punti cardine: da un lato la pulizia e la cura del verde; dall’altro la riqualificazione all’arena centrale, rinnovando i passaggi pedonali, per migliorare l’aspetto e la fruibilità della zona, restituendo alla cittadinanza anche un spazio di socialità e un «palco» per i piccoli eventi all’aperto.

Un intervento da 50mila euro che, per altro, va a braccetto anche con i lavori di sistemazione dei sottoservizi già programmati da Acque Brescia e Comune.

Fare lezione in mezzo alla natura

Nella categoria gruppi a conquistare i palazzolesi è stato invece il progetto della Scuola Media King di Mura. «Diversamente Scuola!» prevede la riqualificazione della Castrina, che verrà trasformata in un’aula all’aperto: l’area (che ricade all’interno del Parco Oglio Nord) verrà pulita, sistemata e dotata di illuminazione, mentre i vecchi tavoli in legno verranno eliminati e sostituiti con nuovi arredi da utilizzare come sedute per le lezioni all’aperto degli studenti, ma anche per la comunità.