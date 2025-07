l'impresa

Il coccagliese ha dovuto interrompere la sua sfida a quota 4.200 metri, ma il fine solidale è più vivo che mai

La montagna, questa volta, ha chiesto rispetto e prudenza. Michele Lancini, l’atleta coccagliese noto per le sue imprese che intrecciano sport estremo e solidarietà, ha dovuto interrompere la sua sfida “Dal Cuore al Monte Rosa” a quota 4.200 metri. Dopo ore di bufera, la decisione inevitabile: rinunciare a pochi passi dalla meta, Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a 4.556 metri.

Dal Cuore al Monte Rosa: il maltempo ferma Michele Lancini a un passo dalla vetta

Partito all’alba di venerdì 25 luglio 2025 in sella alla sua bicicletta da Coccaglio, Lancini ha percorso oltre 220 chilometri fino ad Alagna Valsesia, punto di partenza dell’ascesa alpina. Con lui un gruppo di amici alpinisti, compagni fidati in un’avventura dove il confine tra sport e sacrificio è sottile. L’ascesa è iniziata nella notte, ma le condizioni meteo si sono rapidamente deteriorate. Neve, vento e una visibilità ridotta hanno reso la salita troppo rischiosa. “Dopo ore di bufera, abbiamo fatto la scelta più saggia”, ha dichiarato lo stesso Michele, che non nasconde l’amarezza per la mancata vetta, ma rivendica con lucidità una scelta di responsabilità suggerita dal gruppo.

Finisce l'impresa, ma continua la solidarietà

L’iniziativa, però, resta più viva che mai. “Dal Cuore al Monte Rosa” non era soltanto una sfida sportiva, ma una missione benefica: raccogliere fondi per l’associazione Pastello Bianco, che organizzerà Grest estivi inclusivi per bambini con disabilità cognitive. Il messaggio solidale resta il vero traguardo, al di là dell’altitudine raggiunta. Le donazioni a sostegno del progetto possono essere inviate all’IBAN IT56 N873554300009000924493 con causale “Dal Cuore al Monte Rosa”. Anche senza vetta, questa è una vittoria. Di cuore, e di coraggio.