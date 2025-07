Dal cuore al Monte Rosa»: la solidarietà torna in vetta con Michele Lancini

avventura

La nuova impresa del coccagliese; l’obiettivo? Raccogliere fondi per promuovere i grest inclusivi di Pastello Bianco

di Emma Crescenti

Un viaggio epico tra fatica, speranza e generosità sulla scia di Michele Lancini, pronto a tornare in sella - e in vetta - per aiutare chi ha più bisogno. Dopo il successo di «Dal Cuore all’Adamello», il coccagliese rilancia la sua sfida benefica con un’impresa ancora più ambiziosa: «Dal Cuore al Monte Rosa», un evento che unisce sport estremo e solidarietà autentica.

Dal Cuore al Monte Rosa

Il 25 luglio, alle prime luci dell’alba, Michele partirà in bicicletta da Coccaglio per affrontare un percorso di oltre 220 km fino ad Alagna Valsesia. Ma non finisce qui. Dopo una breve sosta, indosserà scarponi e zaino per intraprendere un’ascesa notturna verso Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a 4.556 metri di altitudine. Un dislivello di 3.500 metri in circa 12 ore di cammino, affiancato da un gruppo di amici alpinisti che hanno scelto di unirsi a questa straordinaria avventura. E come se non bastasse, Lancini non si fermerà nemmeno in vetta: dopo la discesa a valle e un breve riposo, ripartirà in bici verso casa, con arrivo previsto a Coccaglio nella mattinata di domenica 27 luglio.

Un'impresa fisica e mentale, certo, ma soprattutto un atto d’amore. Alla prova sportiva si affianca infatti la raccolta fondi a sostegno di Pastello Bianco, associazione colognese che si occupa di sostenere famiglie con bambini affetti da disabilità cognitive. Il contributo servirà a realizzare Grest estivi inclusivi, con strutture adeguate e personale qualificato, per regalare ai piccoli e alle loro famiglie settimane di spensieratezza e sollievo in un periodo – quello estivo – spesso difficile da gestire.

Le donazioni possono essere inviate all’Iban IT56 N873554300009000924493 (causale «Dal Cuore al Monte Rosa»)

La solidarietà torna in vetta

Già nel 2023, i fondi raccolti con l’iniziativa «Dal Cuore all’Adamello» realizzata insieme al CAI di Chiari, si erano tradotti nel «Il mare dei sorrisi», una serie di meravigliosi dipinti realizzati da Silvio Irilli nel reparto di oncologia pediatrica di Brescia, su iniziativa dell’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore. Un gesto concreto, capace di portare colore e speranza dove ce n’è più bisogno. «L'esperienza scorsa mi ha insegnato che quando si propone un progetto valido, con impegno e determinazione, le persone rispondono con cuore e solidarietà - ha raccontato Michele Lancini - C’è ancora tanto desiderio di aiutare, e io ci credo fermamente». Un piccolo gesto, per aiutare Michele a portare in vetta non solo il suo zaino, ma anche i sogni e le speranze di tanti bambini. Perché la solidarietà, come le montagne, si scala passo dopo passo. Ma si conquista solo insieme.