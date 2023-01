Annunciato che per Pontoglio sono in arrivo dal Pirellone contributi a fondo perduto per 165mila euro. Andranno tutti nel comparto scuola.

Da Regione nuove risorse per le scuole

Una lettera di inizio anno che porta buone nuove per le scuole. L’annuncio dell’ingresso nelle casse del Municipio di soldi che andranno a beneficio delle nuove generazioni. Infatti, sono in arrivo per il Comune di Pontoglio contributi a fondo perduto per 165mila euro da parte di Regione Lombardia. Insomma, un bel regalo di Natale per tutti.

Carissimi concittadini, con la manovra di bilancio di Regione Lombardia, il Comune di Pontoglio è stato assegnatario di 165mila euro da investire in opere sul nostro territorio, i contributi saranno suddivisi in tre progetti: 50mila sul bilancio 2023 per opere di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia; 40mila euro per la opere di manutenzione straordinaria alla scuola primaria e 75mila euro per opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di uno stabile da adibire ad asilo nido,

ha ribadito il sindaco Alessandro Pozzi nel suo scritto. Proprio quest’ultimo punto, soprattutto in campagna elettorale, era stato evidenziato più volte.

Avevamo annunciato la nostra intenzione di incentivare l’apertura di un nuovo asilo nido. Con questa richiesta di fondi abbiamo aggiunto, a costo zero per i cittadini, un tassello per la realizzazione di questo progetto.

Come già detto, il contributo totale che Regione Lombardia erogherà al Comune nel 2023 è di 165mila euro, ma potrebbero esserci in serbo altre sorprese.