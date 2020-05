Da lunedì riapre la Riserva Torbiere del Sebino.

Riapertura

Il presidente della Riserva Natura delle Torbiere del Sebino, Gianbattista Bosio, ha emanato un decreto per la riapertura di tutti i sentieri della riserva da lunedì 18 maggio. Durante la chiusura dell’area quotidianamente podisti, runner e ciclisti violavano il divieto di ingresso. «L’Ente confida nella massima collaborazione dei visitatore e nel senso civico di ciascuno, che si traduce nel rispetto di chi frequenta le aree protette e nel rispetto dell’ambiente e delle specie che vi abitano, particolarmente vulnerabili in questa fase primaverile dopo mesi di assenza antropica». Ritorna quindi in vigore il Regolamento di Accesso alla Riserva ma allo stato attuale delle cose restano sospese tutte le attività di accompagnamento ai gruppi.

Regole

Le escursioni potranno essere effettuate singolarmente o con i propri stretti congiunti mentre sono vietate le escursioni di gruppi organizzati o meno; durante l’attività va rigorosamente rispettata la distanza sociale di 2 metri da eventuali altre persone e sono sempre vietati gli assembramenti.

