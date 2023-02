Da giorni non rispondeva agli amici, trovato morto in casa

Da quattro giorni non si faceva vedere in giro e non rispondeva alle chiamate degli amici. Un silenzio che con il passare delle ore si faceva sempre più pesante e sospetto, perché Mauro Bellini era un frequentatore abituale del centro storico di Rovato e in particolare di piazza Cavour. Eppure, nessuno poteva aspettarsi un epilogo così tragico. Invece, purtroppo, così è stato: il 61enne rovatese è stato stroncato da un malore nella sua abitazione.

A dare l'allarme sono stati alcuni amici e parenti, preoccupati per la prolungata assenza del 61enne e per l'impossibilità di raggiungerlo al telefono. Nel tardo pomeriggio di martedì 7 febbraio i mezzi di soccorso sono stati dunque convogliati nell'abitazione di via Falcone. Sul posto, nel quartiere San Donato, sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri delle stazioni di Rovato e di Erbusco. E' stato necessario rompere una finestra per entrare nell'appartamento, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita del rovatese. Una morte naturale, dovuta a un arresto cardiaco, come è stato stabilito dal medico legale. Non è stata disposta l'autopsia e la salma è stata restituita ai famigliari. Sul luogo della tragedia si è precipitato anche l'assessore comunale Pieritalo Bosio.

La comunità stretta nel lutto

La prematura e improvvisa scomparsa di Mauro Bellini lascia nel dolore l'intera comunità, dove il 61enne era molto conosciuto e stimato innanzitutto per la sua professione. Falegname esperto, aveva un'autentica passione per l'arte e aveva saputo affermarsi anche come artista, prediligendo le opere geometriche. Un talento che l'aveva portato anche a esporre in alcune prestigiose gallerie bresciane. La notizia della sua morte è piombata come un macigno sulla città. "Ci siamo visti venerdì sera a cena, non posso crederci", ha raccontato un concittadino, con la voce rotta dalla commozione.

Ennesimo dramma a Rovato

Nella tarda serata di sabato 4 febbraio si è verificata un'altra tragedia sempre a Rovato. Un 61enne è stato stroncato da un infarto mentre rientrava nella sua abitazione, in via Reverberi, dopo essersi rivolto alla Guardia medica per dei dolori allo stomaco. Vano l'intervento dei soccorsi.