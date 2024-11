Cultura, sociale e ristorazione vanno a braccetto con il gestore del futuro bar di Villa Lanfranchi

I lavori di riqualificazione sono ancora un corso, ma il futuro bar che sorgerà nell’ex casa del custode di Villa Lanfranchi ha già un gestore: si tratta della Cooperativa sociale Alborea di Brescia, che per i prossimi 12 anni si occuperà del servizio di ristorazione, parte integrante di un progetto di più ampio respiro culturale e sociale che mira a sviluppare e valorizzare l’intero comparto del parco delle Tre Ville.

Cultura, sociale e ristorazione nel futuro bar di Villa Lanfranchi

Consulenze, catering, banqueting e altre iniziative di rilievo e mirate all’inclusione. Nel "curriculum" di Alborea c’è questo e di più, come l’esperienza nel campo della ristorazione solidale e sostenibile maturata all’interno della rete Brescia Buona e negli anni di gestione della Cascina Parco Gallo, riqualificata nel 2018. Un approccio gestionale (e non solo) che si vuole esportare a Palazzolo, offrendo un servizio che risponda a un pubblico diversificato, con particolare attenzione alle famiglie, e un’esperienza di qualità, inserita in un contesto stimolante.

La Cooperativa si occuperà dei locali della riqualificata ex casa del custode e potrà usufruire, oltre che del nuovo padiglione vetrato, del terrazzo e di uno spazio esterno nel giardino. Come da bando, verranno poi dedicati degli spazi per il coworking, sale di lettura e infopoint: arredamento, affitto, utenze e permessi vari, sono in carico ad Alborea che dovrà garantire la fruizione del luogo durante tutto l’anno. L’affidamento è fissato a 12 anni, ma sarà rinnovabile per altri sei.

Il servizio

Il servizio partirà una volta conclusi i lavori di rigenerazione urbana di Villa Lanfranchi e dell’ex casa del custode, un investimento da oltre un milione coperto per 845mila da risorse del Pnrr: per l’occasione verrà organizzata una serata per presentare il progetto e le attività che prenderanno vita nel nuovo locale.