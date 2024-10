Palazzolo sull'Oglio, crolla l’argine del fiume, nel muro si apre uno squarcio

Il fatto di certo ha creato una certa apprensione. Uno squarcio di diversi metri nell’argine del fiume in località Isola, proprio sotto il Ponte Sara Giusy, dove il muro in cemento domenica 27 ottobre 2024 è crollato trascinando con sè una porzione di terrapieno. L’epilogo del maltempo e delle piene intense dell’Oglio che nelle ultime settimane hanno fatto stare tutti sull’attenti, notata anche dalla Lega (che già aveva sollecitato l’Amministrazione a monitorare il corso dell’Oglio) e da numerosi cittadini, riguardo alla quale il Comune ha assicurato «una messa in sicurezza in tempi brevi».

Crolla l’argine del fiume, nel muro si apre uno squarcio

«Si è già tenuto il sopralluogo in loco insieme a un geologo, un esperto in idraulica fluviale e una ditta specializzata che interverranno rapidamente», hanno fatto

sapere dal Comune, riconducenti il cedimento alla «pressione eccezionale dell’acqua» che ne ha lesionato l’ancoraggio a terra, insinuandosi tra il muro stesso e il terreno. «Abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie: interverremo in tempi brevi, compatibilmente con le condizioni meteo, e terremo aggiornata la cittadinanza sui lavori», ha spiegato l’assessore alla Riqualificazione del Patrimonio Bruno Belotti, entrando nel merito dell’intervento che non prevede una semplice riparazione, un «cerotto», ma un vero e proprio rifacimento dell’argine coordinato dal Consorzio dell’Oglio

L’argine crollato e l’area circostante, nel frattempo, sono stati transennati, mentre per il sottopassaggio del Ponte Sara Giusi, così come la viabilità, non sono a rischio. Nel contempo i tecnici del Comune stanno verificando e valutando le condizioni dell’argine del fiume anche in altri punti del territorio, come nella zona del Parco fluviale, dove si è verificato un altro piccolo smottamento.