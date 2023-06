Crolla il parcheggio, il comune concede ai proprietari 30 giorni per il progetto di risanamento

Crolla il parcheggio a Rezzato sotto la violenza della bomba d'acqua che si è abbattuta lo scorso 23 maggio 2023.

Un episodio di maltempo con importanti conseguenze nel Bresciano

Diversi i danni e i disagi per il maltempo che ha colpito il Bresciano. La Provincia di Brescia, attraverso il Presidente Moraschini e i Consiglieri delegati rispettivamente alla Protezione Civile e alla Viabilità, Alberto Bertagna e Paolo Fontana, avevano fatto sapere che squadre di volontari si erano da subito attivate a supporto dei vigili del fuoco e pronte a intervenire in caso di peggioramento. Le zone più colpite: Concesio, Brescia, Caino, Nave e Rezzato. Avevano poi espresso piena solidarietà ai sindaci e alle collettività che hanno subìto i danni maggiori.

Crolla il parcheggio, il comune concede 30 giorni per presentare il progetto di risanamento

Il Comune ha così concesso 30 giorni di tempo per presentare un progetto di risanamento ai proprietari del parcheggio in questione. Tale evento aveva fatto finire nel naviglio ben tre auto lì parcheggiate.

Necessario capire le motivazioni alla base del crollo

L'area, al momento, resta ancora inagibile. Gli interventi necessari per ripristinare l'area si prospettano però particolarmente lunghi e complessi. In particolare sarà necessario capire le motivazioni alla base del crollo improvviso. Un disagio non da poco soprattutto per i titolari delle attività commerciali che affacciano sul parcheggio e che, di fatto, sono rimaste isolate.