Il maltempo nel Bresciano ha causato i primi danni, frana il parcheggio e con esso le auto.

É successo a Rezzato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 18. 50 in via Giuseppe Garibaldi.



Cosa è accaduto

Per cause ancora da accertare sarebbe ceduta la sponda del naviglio (un ruolo importante sicuramente causato dal maltempo). Le auto lì parcheggiate sono così precipitate. Al momento risulta essere coinvolta una sola persona. L'allarme è scattato in codice rosso. Sul posto è stata inviata un'ambulanza.