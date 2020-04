Coronavirus: meno casi, ma preoccupano i decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

Il Coronavirus è in caso, anche oggi si conferma il trend positivo che aveva caratterizzato gli ultimi giorni. Seppur più alti di ieri, i dati continuano ed evidenziare il rallentamento del Covid-19. Come indicato da Regione Lombardia nel report di oggi, mercoledì 15 aprile, sono 11.187 i casi totali nella provincia di Brescia, 94 in più di ieri. Trentacinque delle nuove positività sono state registrate dai dati di Ats Brescia (le restanti, invece, dall’Ats della Vallecamonica). Tra bassa, hinterland, Sebino, Franciacorta e Garda, sono 9.235 i casi di Covid-19. I decessi sono saliti a 1.930, 37 in più di ieri (il giorno prima erano stati “solo” 23), ma buone nuove continuano ad arrivare dal fronte dei dimessi: sono 5.063 (111 in più di martedì), di cui 2.095 guariti.