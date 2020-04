Coronavirus, nel bresciano 9.304 e 1.985 decessi – LA MAPPA PAESE PER PAESE

E’ leggermente in salita, rispetto ai dati di ieri, il conto dei contagi e dei lutti dovuti al Covid-19. Stando ai dati di Ats Brescia di oggi, giovedì 16 aprile (esclusi dal conto i paesi di competenze dell’Ats Vallecamonica), i casi accertati di Coronavirus sono 69 in più rispetto a ieri, per un totale di 9.304 positività. il giorno prima l’incremento era stato + 35. I decessi registrati sono stati 55, per un totale di 1.985. I dimessi invece sono saliti 5.268 (di cui 2.523 guariti), 205 in più di mercoledì.