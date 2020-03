Coronavirus: la lettera del sindaco di Pontoglio

Il sindaco di Pontogio Alessandro Seghezzi ha scritto una lettera ai suoi concittadini in merito all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Il primo cittadino si è rivolto direttamente alla sua comunità che sta tenendo costantemente informata sulla situazione.

Carissimi pontogliesi,

sono ad aggiornarvi in merito alla situazione di Pontoglio circa il numero di persone riscontrate positive al Covid 19 (coronavirus). Nelle ultime ore il numero di casi è salito a n.5 unità. Continuo ad essere in stretto e assiduo contatto con ATS e Prefettura di Brescia per monitorare la situazione locale. I nostri concittadini colpiti da coronavirus al momento sono stabili e questo ci conforta, le persone con le quali sono entrati in contatto sono in quarantena. Questo però non ci deve indurre a sottovalutare l’emergenza, i numeri in tutta la provincia di Brescia stanno aumentando vertiginosamente, nella sola giornata di ieri sono decedute altre 21 persone che portano ad un totale di n.55 persone

(incremento del 38% in un solo giorno).



