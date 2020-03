Coronavirus: il punto della situazione del sindaco di Castrezzato VIDEO

E’ intervento anche il sindaco Giovanni Aldi per far luce sulla questione del Coronavirus. Inoltre, in paese, è stata attivata una fitta rete di solidarietà.

Coronavirus a Castrezzato

Un solo caso accertato di Coronavirus in paese, ma l’Amministrazione sta comunque lavorando fianco a fianco con gli enti preposti. Ieri pomeriggio è intervenuto con un video anche il primo cittadino Giovanni Aldi.

In questi giorni di grande difficoltà esprimo la mia vicinanza. E’ importante mantenere calma e lucidità nella convinzione che se ciascuno di noi seguirà le misure indicate riusciremo a superare insieme questo periodo.

Il primo cittadino ha poi elencato le buone prassi, come il metro di distanza e il frequente lavaggio delle mani.

La rete solidale

Non si ferma inoltre la rete solidale. A Castrezzato si sono subito attivati i commercianti. Con il supporto del Comune eseguiranno infatti il servizio di consegna domiciliare per gli over 65. Ecco l’elenco dei numeri utili.

