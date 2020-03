Coronavirus: come favorire la fine del contagio? VIDEO

Coronavirus: come favorire la fine del contagio? E’ intervenuto un caro amico della Fondazione Pellegrini Forlvesi di Chiari, il professor Daniel Candinas.

Coronavirus: come favorire la fine del contagio?

Grazie alla Fondazione Pellegrini Forlivesi, a Chiari, è arrivato il messaggio di Daniel Candinas, il primario della Clinica Chirurgica dell’Università di Berna, ma anche vice rettore nell’ambito della Ricerca e membro del Consiglio d’Amministrazione del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica.

Il presidente Augusto Pellegrini, impegnato nella raccolta fondi #insiemexAsstFranciacorta (anche da noi supportata), ha chiesto al suo carissimo amico, Daniel Candinas, di dirci cosa é importante che i cittadini facciano per favorire la fine del contagio e per aiutare i nostri operatori sanitari. Candinas é uno dei maggiori responsabili della preparazione della Confederazione Elvetica, e Responsabile della Svizzera Centrale/Canton Berna, nei confronti della gestione del Covid-19. Ha tratto spunti molto importanti per il suo lavoro da quello che sta succedendo in Lombardia, e a Chiari in particolare. Le sue parole meritano di essere ascoltate da tutti.

