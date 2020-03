Coronavirus: carabinieri in aiuto all’ospedale di Chiari VIDEO

Le Forze dell’ordine hanno dimostrato il loro buon cuore. Nel pieno del Coronavirus sono corsi per aiutare l’ospedale di Chiari, dell’Asst Franciacorta, che sta fronteggiando l’emergenza.

Carabinieri in aiuto all’ospedale

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno effettuato un intervento “salvavita”. Nessun arresto o salvataggio di persona in difficoltà, ma la consegna di plichi urgenti destinati all’Ospedale di Chiari. A causa di alcune problematiche e dei disagi connessi con l’emergenza epidemiologica in corso, la consegna di colli con attrezzature sanitarie di massima importanza era ferma da alcuni giorni. La situazione stava per divenire insostenibile in quanto, all’interno di quei plichi, erano contenuti materiali, fondamentali per il trattamento dei pazienti della terapia intensiva, tra i quali ovviamente le numerose persone affette da COVID-19.

Il tempestivo intervento dell’Arma è stato richiesto con immediatezza dal Prefetto di Brescia Attilio Visconti, cui era stato segnalata l’emergenza dal Direttore Generale dell’Asst della Franciacorta Mauro Borelli. In meno di un’ora, grazie all’impiego di tre pattuglie, i militari dell’Arma hanno consegnato il materiale direttamente nelle mani del Direttore Generale, per l’immediata distribuzione all’ Ospedale di Chiari e anche presso altre strutture sanitarie della provincia di Brescia, a garanzia della piena funzionalità delle rispettive terapie intensive e degli operatori sanitari che li operano, e che potranno così proseguire le terapie salvavita in atto nei confronti dei pazienti della provincia.

