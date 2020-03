Coronavirus: arrivate le maschere all’Asst Franciacorta. Gli apparati per la respirazione sono arrivate dall’America come dono alla Fondazione Pellegrini Forlivesi. Necessario anche l’apporto dell’onorevole Zambelli che ha “sbloccato” il carico.

Coronavirus: arrivate le maschere

Ottemperando al suo scopo sociale, la Fondazione Pellegrini Forlivesi oggi, 16/3/2020 ha consegnato all’ASST Franciacorta 40 maschere full face CPAP per facilitare la respirazione dei suoi pazienti pre-Terapia Intensiva. Le maschere sono state donate all’associazione dalla Società Americana di Patologia Clinica, nella persona del suo Ceo, il professor Blair Holladay.

L’Associazione ringrazia di cuore Holladay, amico fraterno del presidente Augusto Pellegrini per il generoso gesto, in unione con la direzione generale, sanitaria, amministrativa, i medici, gli infermieri e tutti i collaboratori dell’ospedale che con vero amore ed abnegazione stanno operando alacremente giorno e notte per curare i nostri malati.

Siamo felici di poter essere stati d’aiuto. Insieme con loro, non abbasseremo la guardia e continueremo nella nostra opera di supporto. Un particolare ringraziamento all’onorevole Stefania Zambelli che oggi é intervenuta con passione per risolvere delle lungaggini doganali che minacciavano di ritardare la consegna di questo importante materiale medico che permetterà di aiutare materialmente i pazienti verso la loro guarigione. Grazie, onorevole Zambelli!! Grazie anche all’Agenzia delle Dogane, che con l’apporto dell’onorevole Zambelli ha capito la natura dell’urgenza in favore della immediata necessità di cura dei pazienti.

Ha spiegato il presidente Pellegrini in un comunicato fatto pervenire alla stampa.

L’associazione/fondazione

La Fondazione Pellegrini Forlivesi è un’organizzazione non a scopo di lucro nata nel 2019. In memoria di Augusto Pellegrini, Fucecchiese trapiantato a Chiari nel 1913 come direttore dell’ospedale Mellino Mellini, pioniere della chirurgia mondiale; suo figlio Gianfranco

Pellegrini, professore di Clinica Chirurgica dell’Università di Milano e Primario Emerito del Policlinico di Milano; Luigi Forlivesi, avvocato, giornalista e scrittore, e sua figlia Laura. Persone che hanno sempre identificato il Servizio come scelta di vita. Gli scopi della fondazione sono l’organizzazione di eventi culturali internazionali a Chiari, ed il supportoall’ASST Franciacorta, ex ospedale Mellino Mellini di Chiari.

Approfondimento: L’ American Society for Clinical Pathology

L’American Society for Clinical Pathology (ASCP) con ben 130.000 associati è una delle più grandi associazioni mediche al mondo attiva in programmi di Solidarietà. Nata nel 1922, opera nella convinzione che l’accesso a un’assistenza sanitaria debba essere garantito ovunque necessario, e sia una propria responsabilità. ASCP è presente e opera in 12 Paesi dell’Africa sub-Sahariana e 21 nel mondo, garantendo standard di diagnosi e cura tumorale negli Stati Uniti in luoghi che ne sono quasi totalmente privi e lavora in maniera strutturata per assicurare il massimo impatto positivo a lungo termine su ogni singola nazione dove agisce. Tutto questo grazie anche a collaborazioni internazionali al massimo livello. L’associazione medica è inoltre impegnata alla formazione di medici in loco, fornendo tutto il necessario per il loro percorso formativo.

