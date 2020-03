Coronavirus: a Iseo e frazioni sospesi tutti i mercati

Sospesi tutti i mercati (martedì, venerdì, sabato e domenica) sia per quanto concerne i banchi alimentari che non alimentari.

L’ordinanza che sospende tutti i mercati di Iseo e frazioni

In sintesi, ecco cosa riporta l’ordinanza firmata dal sindaco Marco Ghitti: “Considerato l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il carattere particolarmente diffusivo a livello regionale e locale e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, osservato che le dimensioni del fenomeno epidemico hanno assunto proporzioni tali da dichiararne, da parte dell’Oms, del Governo e del Comitato tenico scientifico, un’emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale, preso atto delle condizioni di mobilità delle persone nelle ore antecedenti all’entrata in vigore del Dpcm che, di fatto, hanno disatteso i richiami alla popolazione effettuati da parte degli enti e delle istituzioni, finalizzati a ridurre al minimo indispensabile le uscite da casa, si dispone la sospensione di tutti i mercati del Comune che si tengono nelle giornate di martedì, venerdì, sabato e domenica, fino a revoca dell’ordinanza”.

Il mercato del venerdì era già stato sospeso due settimane fa, ma solo per quanto concerneva i banchi con prodotti non alimentari.

Clicca e scorri per leggere l’intero testo dell’ordinanza

Croce Rossa e Protezione civile in campo per gli anziani soli

Il Comune di Iseo inoltre sta organizzando con Croce Rossa e Protezione Civile un servizio di consegna a domicilio di medicinali e pasti per le persone anziane che non hanno familiari in grado provvedere. Verranno comunicate le modalità con avvisi cartacei, sul sito del Comune e tramite la stampa. Inoltre verrà istituito dal Comune un numero verde dedicato allo scopo. L’obiettivo è di ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti di persone, causa di propagazione del virus.