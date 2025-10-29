Il servizio di controllo del territorio ha preso il via alle 16 di martedì 28 ottobre 2025 ed è continuato fino alle 24 dello stesso giorno

Controlli sul territorio, 93 le persone identificate.

Otto ore di controlli a tappeto

In prima linea i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova impegnati in un servizio di controllo del territorio che ha preso il via alle 16 di martedì 28 ottobre 2025 ed è continuato fino alle 24 dello stesso giorno. A scendere in campo sono state otto pattuglie delle stazioni dipendenti della Compagnia e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I numeri

Particolare attenzione è stata posta dai militari nei confronti dell’annoso problema dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali sempre più frequenti soprattutto nei comuni di Bagnolo Mella e di Manerbio. In particolare sono stati controllati quattro esercizi pubblici (due a Bagnolo Mella e due a Manerbio), sono stati invece 66 i veicoli in transito sottoposti a controllo. Sono state invece 93 le persone (conducenti e passeggeri) identificate : di queste 28 di origine straniera e 24 già note alle forze dell’ordine.

Su strada

In merito alle violazioni su strada è stata emessa una sanzione amministrativa nei confronti di un automobilista che circolava su un mezzo non sottoposto a revisione.

A Bagnolo Mella

Due i casi da segnalare a Bagnolo Mella.

Nel primo caso, nell’ambito di un controllo in un bar, i carabinieri hanno individuato un cittadino di 54 anni consumatore di droga. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire o,3 grammi di cocaina per uso personale.

É stato poi segnalato in stato di libertà un cittadino di origini romene classe 1997 a seguito di un furto commesso in un esercizio commerciale a Bagnolo Mella. Il soggetto era stato trovato in possesso di una crema rubata dal reparto cosmetici; una volta recuperata è stata restituita al responsabile del punto vendita che ha denunciato l’accaduto.

A tappeto

I controlli si sono poi estesi alle vie urbane ed extraurbane di Manerbio e di Bagnolo Mella con quattro posti di controllo.