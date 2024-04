Controlli serali e notturni della Locale a Rezzato: quattro patenti ritirate, cinque veicoli non in regola e quattro sequestrati.

Parola d'ordine: sicurezza

Proseguono i controlli nelle ore serali e notturne da parte degli Agenti del Comando Polizia Locale - Rezzato in tutto il territorio della Città di Rezzato. Sono stati numerosi gli equipaggi dislocati nelle ultime ore sul territorio per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e droga, nonché contrastare l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e prevenire i reati contro il patrimonio quali i furti in abitazione.

Controlli serali e notturni della Locale a Rezzato

In particolare l'attenzione degli agenti si è concentrata all'interno dei parchi pubblici e nei luoghi di aggregazione giovanile, comprese le zone vicine agli istituti scolastici. Le pattuglie, inoltre, sono spesso intervenute a seguito di segnalazioni/richieste da parte della cittadinanza anche in collaborazione con le Forze di Polizia ad ordinamento statale.

Nell’ambito dei servizi organizzati gli Agenti hanno ritirato quattro patenti di guida a conducenti che guidavano con un tasso alcolemico elevato, uno in particolare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e, di conseguenza, segnalato alla Prefettura di Brescia.

Gli interventi in numeri

Sono stati inoltre cinque i veicoli fermati in quanto non presentavano le caratteristiche previste dalla legge, quattro quelli sequestrati poiché circolavano sprovvisti della copertura assicurativa. I controlli proseguiranno tutte le settimane, in particolare nel week end.