Ape car finisce fuori strada, arriva l'elisoccorso. Attimi di apprensione questo pomeriggio (venerdì 12 aprile 2024) a Milzano.

Ape car finisce fuori strada, scatta l'allarme

Come riportata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 14 in codice rosso sulla Sp64 all'altezza di Milzano.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro: dalle prime ricostruzioni pare che un'Ape car sia finita fuori strada, pare non ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Ad essere allertato l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, un'ambulanza e un'automedica. Al momento risulta coinvolto un uomo di 41 anni. La buona notizia è che la missione, partita in codice rosso, è stata declassata a codice giallo. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco da Brescia. Una volta sul posto gli agenti della Polizia Locale il 41enne era già stato estratto dal mezzo e elitrasportato in elisoccorso alla Poliambulanza.

Seguono aggiornamenti.