Controlli notturni a Rezzato: la Locale ha sanzionato 6 soggetti ed altri 4 denunciati

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno eseguito svariati controlli nel corso della notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024.

Controlli notturni a Rezzato: ecco dove si è concentrata di più la Locale

L'attività di controllo in questione si inserisce nell'ambito dei cosiddetti controlli delle "stragi del sabato sera" promossi da Regione Lombardia e accolti dall'Amministrazione comunale di Rezzato. L'obiettivo è di ridurre la mortalità sulle nostre strade.

L’attività si è concentrata sulle strade nelle quali, negli anni, si sono registrati numerosi sinistri stradali.

Durante il servizio l’opera di lavoro degli Agenti è sfociata anche in profondi e mirati controlli del territorio, in particolare nelle zone oggetto di maggiore segnalazione.

6 sanzionati e 4 denunciati

6 soggetti sanzionati per guida in stato di ebrezza, altri 4 invece denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti alla verifica dello stato psicofisico dovuto all’assunzione di droga.

Droga

In particolare un conducente è stato sorpreso a condurre il proprio veicolo mentre consumava sostanza stupefacente, successivamente sono stati eseguiti alcuni accertamenti che hanno permesso di ritrovare ulteriore droga poi sottoposta a sequestro.

In un altro caso, gli agenti insospettiti dal particolare ed incerto modo di guidare, hanno voluto controllare un soggetto il quale è stato sorpreso in possesso di droga destinata ad uso personale. Entrambi i soggetti verranno segnalati al Nucleo Tossicodipendenze della Prefettura di Brescia.

Patenti ritirate

Sono state in tutto dieci le patenti di guida ritirate, quattro le auto sequestrate, anche per mancanza dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Un veicolo invece è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente, controllato dagli Agenti, guidava senza aver mai conseguito la patente di guida.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre 2024

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 sono state invece 6 le patenti di guida ritirare, di cui 5 dal momento che i conducenti risultavano positivi all’accertamento etilometrico e 1 in quanto il conducente, vistosamente alterato in conseguenza al consumo di droga, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.

Sempre nella serata di sabato 14 settembre 2024, singolare il caso di una automobilista che, dopo aver causato un sinistro, volendo avere la ragione sulla dinamica dell’evento, ha contattato il Comando chiedendo l’intervento di un equipaggio. Nell’occasione la donna presentava un tasso alcolemico considerevole, motivo per il quale è stata denunciata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Controlli anche nelle prossime settimane

I controlli si ripeteranno anche nelle prossime settimane, anche nel centro cittadino, ciò anche per contrastare e prevenire i furti in abitazione che minacciano da sempre la nostra quotidianità.