Controlli dei carabinieri nei supermercati, se non sei autorizzato non puoi entrare

Controlli dei carabinieri di fronte ai supermercati, se non c’è l’autorizzazione e la residenza non si può entrare.

Controlli dei carabinieri nei supermercati

Stanno piantonando gli ingressi di tutti gli ipermercati della Bassa e chiedono la carta d’identità. Un metodo efficace per contenere il contagio del Coronavirus e controllare che gli esercizi e la clientela rispettino le normative imposte dal Governo.

Possono entrare a comprare prodotti i residenti, i domiciliati, gli autorizzati negli spostamenti per motivi inderogabili e quelli che nel proprio paese di residenza non hanno un negozio che vende beni di prima necessità. Tutti gli altri… devono tornare nei propri confini e fare a meno per una volta delle grandi catene e delle proprie abitudini, altrimenti scatterà la denuncia.

Il servizio di controllo dei carabinieri è iniziato ieri e andrà avanti anche nei prossimi giorni, stamattina i militari stanno piantonando gli ingressi dell’Iper Tosano di Orzinuovi.

