Controlli contro le "stragi del sabato sera": tre le patenti ritirate e quattro i veicoli sequestrati.

Tali controlli sono finalizzati a ridurre il più possibile la mortalità sulle strade. In particolare nel fine settimana gli agenti del Comando di Polizia Locale di Rezzato hanno effettuato una serie di controlli lungo le arterie stradali della città di Rezzato. L'attenzione è stata rivolta sulle strade nelle quale, negli ultimi anni, si sono registrati più sinistri stradali.

Nel corso del servizio il lavoro degli Agenti ha anche previsto un profondo controllo del territorio in particolare nelle zone maggiormente colpite dai furti in abitazione nei mesi scorsi. Ad essere identificate sono state: tre le persone sospette identificate che si aggiravano nel territorio, tre le patenti di guida ritirate poiché i conducenti presentavano un tasso alcolemico notevolmente oltre il limite consentito, quattro i veicoli sequestrati poiché privi della copertura assicurativa, due i conducenti sanzionati in quanto sorpresi a guidare privi della patente di guida poiché mai conseguita (in un caso la patente è risultata essere falsa). I controlli proseguiranno anche nei prossimi week end.