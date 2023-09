Continuano le ricerche della turista tedesca sul lago d'Iseo.

Indagini

Sono continuate per tutta la notte e sono tutt'ora in corso le ricerche della turista tedesca di 20 anni caduta in acqua nella tarda serata di ieri tra Pisogne e Lovere. I vigili del fuoco di Brescia e Bergamo e il nucleo sommozzatori di Milano stanno setacciando le acque dell'alto Sebino, ma della giovane per ora non c'è alcuna traccia.

Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia di Breno, con l'aiuto di un interprete, stanno ricostruendo quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 1 settembre. In base a quanto raccolto finora è emerso che i ragazzi tedeschi, che alloggiano al camping Eden di Pisogne, fossero in barca in sette o otto. Tra i presenti c'erano il figlio del proprietario del motoscafo, la turista dispersa con la sorella e una ragazza di 23 anni. Dalle ricostruzione sembrerebbe che la 20enne sia caduta dal motoscafo a causa di una manovra azzardata dell'amica che avrebbe accelerato all'improvviso. La spinta del natante avrebbe fatto cadere in acqua la ventenne, che si era posizionata a prua, dove non c'è spazio per aggrapparsi.

Ricerche

preoccupati nel non vederla riemergere, gli amici sono tornati a riva ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, l'elicottero del 118 che ha sorvolato per alcune ore la zona, i sommozzatori del nucleo di Milano e i sub volontari di Treviglio.

La profondità del lago tra Pisogne e Castro - dove alcuni residenti nella tarda serata di ieri hanno sentito degli schiamazzi provenire dal lago - arriva fino a 170 metri e per questo motivo i Vigili del Fuoco stanno valutando di far arrivare un sonar. Nel frattempo la posizione della 23enne che si è messa ai comandi del motoscafo è finita sotto la lente della Procura: il magistrato di turno, Giovanni Tedeschi, sta valutando le ipotesi di reato.