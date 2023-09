Cade in acqua e non riemerge: ricerche in corso per una 20enne tedesca.

Ricerche in corso

Sono in corso dalla serata di ieri, venerdì primo settembre, le ricerche di una turista tedesca 20enne, caduta da un’imbarcazione sul lago di Iseo, a Pisogne, senza più riemergere. La giovane alloggia al camping Eden di Pisogne ed era salita sulla barca con alcuni amici. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sembra che, intorno alle 20.30 circa, sia caduta in acqua senza più riemergere. Gli amici sono tornati subito a riva per dare l'allarme.

Soccorsi

Sul posto sono arrivati gli specialisti del soccorso acquatico con due mezzi nautici, dai comandi di Brescia e di Bergamo, congiuntamente a due squadre di terra, una sulla sponda bresciana e una su quella bergamasca. Sul posto anche i sommozzatori del nucleo di Milano e un'ambulanza che ha portato una delle amiche della giovane, che si è sentita male a causa dello choc, in ospedale in codice verde. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso.