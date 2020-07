Container in fiamme a Torbiato di Adro FOTO

Una colonna di fumo nero nel cielo al calar della sera. Ha allarmato molti cittadini il rogo scoppiato in un’azienda di via San Zeno a Torbiato di Adro, che opera nel mercato dei compositi. In fiamme un container.

Container in fiamme

L’incendio è divampato nella serata di venerdì 10 luglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brescia e Palazzolo, oltre ai carabinieri. Ad andare a fuoco uno dei container della ditta, la G Composites. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto alcune ore. Al momento non si hanno notizie più precise sui danni e su eventuali intossicati.

Catena di incendi in paese

Dall’avvio del lockdown per il Coronavirus sono stati numerosi gli incendi divampati in paese. Per ben due volte è andato a fuoco un edificio nel cuore del centro storico, in via Simoni; le fiamme hanno divorato un appartamento a Torbiato e anche una cascina