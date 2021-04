Era già stato annunciato. L’Amministrazione guidata dal sindaco Conforti aveva deciso di dare vita all’inziativa con lo scopo di riportare un po’ di gioia dopo ul brutto periodo caratterizzato dal Covid, che non ha lasciato Berligo senza dolore.

Consegnato il primo kit di benvenuto a Berlingo

Il primo “kit di benvenuto”, destinato ai neonati di Berlingo, è stato consegnato dall’assessore Laura Lorini a mamma Claudia e a papà Stefano, già genitori di Andrea e da un paio di settimane dei gemellini Paolo e Greta. Al suo interno biberon, ciuccio, salviette igienizzanti, vasetti di omogenizzati, detergenti e materiale informativo. Tutti i prodotti sono stati donati dalla farmacia Giannotta di Piazza Paolo VI e consegnati alla famiglia con le congratulazioni di tutta l’Amministrazione ccomunale. Un dono che si inserisce nella serie di iniziative promosse dalla Giunta Conforti, che ha mantenuto l’impegno di piantare un albero per ogni nuovo nato, per dare valore alla vita in un periodo in cui a fare notizia è il numero di decessi per Covid.